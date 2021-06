Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les Bleus volent au secours de Karim Benzema !

Publié le 21 juin 2021 à 5h30 par T.M.

De retour en équipe de France, Karim Benzema n’a toutefois pas encore trouvé le chemin des filets. Alors que cela pourrait trotter dans la tête du Madrilène, chez les Bleus, on ne veut pas le lâcher…

Après plus de 5 ans d’absence, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France pour disputer cet Euro. Un retour qui suscite de grandes attentes puisqu’on peut enfin assister à l’association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Alors que toute l’Europe craint ce trio offensif, pour le moment, les résultats ne sont pas forcément ceux attendus. Depuis son retour avec les Bleus, Benzema n’a d’ailleurs toujours pas trouvé le chemin des filets.

« Il a toute ma confiance »