Real Madrid : Les vérités de Giroud sur sa relation avec Benzema !

Publié le 22 juin 2021 à 12h00 par T.M.

Alors que le retour de Karim Benzema en équipe de France a remis au goût du jour les tensions avec Olivier Giroud, le joueur de Chelsea a souhaité être clair à ce sujet.

Après plus de 5 ans d’absence, Karim Benzema reporte donc à nouveau le maillot de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid s’est expliqué avec Didier Deschamps et a ainsi été rappelé par le sélectionneur pour disputer l’Euro. Un retour qui n’a pas manqué de faire réagir et sa concurrence avec Olivier Giroud a notamment fait énormément parler. Toutefois, alors que Benzema s’était distingué avec une sortie remarquée à propos de l’attaquant de Chelsea faisant une comparaison entre le karting et une Formule 1, il ne semble y avoir aucune tension entre les concernés.

« Aucune raison de se taper dessus avec Karim »