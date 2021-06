Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema répond aux critiques après sa prestation XXL !

Publié le 24 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Grâce à son doublé contre le Portugal (2-2), mercredi, Karim Benzema permet à l’Équipe de France de terminer première de son groupe. Après des performances avec les Bleus souvent critiquées, l’attaquant français du Real Madrid a répondu à ses détracteurs.

Karim Benzema a inscrit ce mercredi, ses premiers buts avec l’Équipe de France depuis son retour. Le buteur tricolore attendait ce moment depuis le 8 octobre 2015, et a enfin pu marquer de nouveau avec la France. Auteur d’un doublé contre le Portugal (2-2), l’attaquant du Real Madrid a largement aidé les Bleus à terminer premiers de leur groupe. Alors que les Français affronteront la Suisse en huitième de finale lundi prochain, Karim Benzema espère bien évidemment continuer sur sa bonne lancée et jouera sûrement plus libéré. Après sa prestation XXL contre les Portugais, le numéro 19 tricolore s’est exprimé sur les critiques faites à son égard.

« Je ne baisse jamais les bras »