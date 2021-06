Foot - Equipe de France

Equipe de France : L'émotion de Benzema après son doublé contre le Portugal

Publié le 23 juin 2021 à 23h32 par La rédaction

Auteur d'un doublé contre le Portugal (2-2), Karim Benzema a débloqué son compteur depuis son retour et n'a pas caché son émotion à l'issue du match.