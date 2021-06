Équipe de France

Équipe de France : Griezmann monte au créneau pour Benzema !

20 juin 2021

Après la contre-performance des Bleus contre la Hongrie (1-1), Antoine Griezmann a tenu à défendre Karim Benzema, qui n'a toujours par marqué depuis se retour avec l'équipe de France.