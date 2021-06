Foot - Équipe de France

Équipe de France : Hugo Lloris reste prudent avant d'affronter la Hongrie

Publié le 18 juin 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 18 juin 2021 à 23h23

L’équipe de France jouera ce samedi son deuxième match de groupe à l’Euro après sa victoire contre l’Allemagne. Une rencontre sur le papier beaucoup plus abordable contre la Hongrie, mais Hugo Lloris lui, préfère garder les pieds sur terre.