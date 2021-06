Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps savoure la victoire contre l'Allemagne

Publié le 15 juin 2021 à 23h23 par La rédaction mis à jour le 15 juin 2021 à 23h24

Solide, l'équipe de France a parfaitement entamé son Euro en s'imposant contre l'Allemagne (1-0). Une victoire qui enchante Didier Deschamps.