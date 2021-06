Équipe de France

Équipe de France : Kylian Mbappé affiche son soulagement pour Christian Eriksen

Publié le 13 juin 2021 à 19h20 par La rédaction

Ce samedi, lors du match entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen s’est écroulé et a laissé craindre le pire. Kylian Mbappé est revenu sur ce moment.