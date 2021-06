Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'impatience de Kimpembe avant d'affronter l'Allemagne !

Publié le 12 juin 2021 à 23h25 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 23h29

L’Euro a enfin débuté et l’Equipe de France fera son entrée en lice ce mardi face à l’Allemagne. Alors que le choc approche, Presnel Kimpembe semble prêt à en découdre.