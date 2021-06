Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur l'arrivée d'Achraf Hakimi !

Publié le 29 juin 2021 à 19h45 par A.D. mis à jour le 29 juin 2021 à 19h48

Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a remporté son bras de fer avec Chelsea pour Achraf Hakimi. Interrogé sur ce dossier ce mardi après-midi, Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter, a fait une grande annonce.

Pour renforcer le couloir droit de sa défense, le PSG a décidé de miser sur Achraf Hakimi. Après un travail de plusieurs semaines, Leonardo est parvenu à faire plier l'Inter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a remporté son duel avec Chelsea en annonçant aux Nerazzurri qu'il était prêt à dépasser les 60M€ pour le transfert d'Achraf Hakimi. Pour convaincre le joueur, Leonardo ne compte pas lésiner sur les moyens, puisqu'il compte offrir un salaire de 9M€ au défenseur de l'Inter. Et alors que l'opération va couter 65M€ + 5M€ au PSG, comme nous vous l'avons annoncé ce mardi matin, Giuseppe Marotta a lâché ses vérités sur ce dossier.

«Il y a encore du travail à faire»