Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à snober le Qatar ? La réponse !

Publié le 30 juin 2021 à 13h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo semble être l’un des grands rêves des propriétaires du Paris Saint-Germain.

L’occasion est trop belle pour ne pas la prendre en considération. Voilà plusieurs mois que la presse italienne évoque les envies de départ d’un Cristiano Ronaldo déçu par la Juventus. Son contrat se termine dans un an et le Portugais pourrait décider de claquer la porte, avec La Vieille Dame qui ne serait pas mécontente de se séparer d’un salaire brut de 87M€ par an. Rapidement, la liste des clubs susceptibles de pouvoir s’offrir Cristiano Ronaldo se sont réduit à trois : le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain. En Espagne, Florentino Pérez a toutefois fermé la porte à un retour du quintuple Ballon d’Or et Tuttosport a assuré que Manchester United aurait finalement passé son tour. A l'inverse, le PSG semble sérieusement étudier cette incroyable opération. La Gazzetta dello Sport assure que cette piste pourrait directement être pilotée depuis Doha, puisque les propriétaires du PSG voudraient dérouler le tapis rouge à Cristiano Ronaldo, avec notamment un salaire net de 31M€ par an.

Au Portugal, on annonce une prolongation de Cristiano Ronaldo...

Les espoirs du Paris Saint-Germain ont toutefois été douchés tout récemment, par Gonçalo Lopes. D’après les informations du journaliste portugais, Cristiano Ronaldo ne devrait pas seulement rester à la Juventus la saison prochaine... mais négocierait même une prolongation d’un an, jusqu’en 2023. A noter que Lopes ne précise pas si cette possible prolongation comporte une revalorisation salariale, ou si au contraire elle sert à étaler le salaire annuel de Cristiano Ronaldo sur deux ans plutôt que sur un seul. Une information qui a été accueillie avec surprise en Italie, où l’on est conscients des problèmes de bilan de la Juventus, après la crise sanitaire du Covid-19.

Mais les médias italiens démentent !