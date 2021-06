Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Coup de tonnerre pour le PSG dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 juin 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus, la star de la Vieille Dame aurait entamé les discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat.

En l’espace de trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à réitérer ses exploits européens du Real Madrid et n’a pas emmené la Vieille Dame dans le dernier carré de la Ligue des champions, trophée pour lequel il est venu à Turin. Résultat ? À une saison de la fin de son contrat à la Juve , Cristiano Ronaldo prendrait en considération un départ. Son clan scrute d’ailleurs le marché et étudie différentes options comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières semaines. Le PSG en est une et prendrait de l’ampleur les jours passant et dans le cadre d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo négocierait pour… une prolongation !