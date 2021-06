Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce fracassante de Mbappé en interne ? La réponse !

Publié le 29 juin 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé se poserait des questions sur son avenir. Toutefois, il n'aurait encore jamais annoncé à la direction du PSG qu'il souhaitait quitter le club.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se retrouve en position de force. Alors qu'il hésiterait entre prolonger avec le PSG et prendre le large dès cet été, le champion du monde français joue la montre. De son côté, le PSG est dos au mur, car il pourrait être contraint de vendre Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très rapidement, et ce, pour ne pas le voir partir gratuitement.

Kylian Mbappé n'a pas parlé d'un départ au PSG