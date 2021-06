Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé une énorme condition à Leonardo !

Publié le 29 juin 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Et pour rester dans le club de la capitale, le champion du monde français exigerait que Leonardo renforce l'équipe pour qu'elle soit capable de remporter la Ligue des Champions.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement avec le club parisien. S'il ne prolonge pas très vite, le champion du monde français pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Et alors qu'il n'a pas encore annoncé s'il comptait rempiler ou non avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fixé une énorme condition pour continuer son aventure à Paris.

Kylian Mbappé veut un recrutement XXL pour gagner la C1