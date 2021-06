Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Varane tournerait en la faveur… de Leonardo !

Publié le 29 juin 2021 à 18h15 par Th.B.

Raphaël Varane se trouverait dans le viseur du PSG dans le cadre du mercato estival. Et bien que Manchester United et Chelsea soient sur le coup pour le défenseur du Real Madrid, Leonardo pourrait bien finalement rafler la mise. Explications.

Arrivé à l’été 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane a absolument tout gagner avec le Real Madrid, du moins d’un point de vue collectif. L’heure pour lui de tourner la page merengue après 10 saisons passées à la Casa Blanca ? Si l’on en croit les informations circulant dans la presse espagnole et dans les médias européens, il serait fort possible que le défenseur du Real Madrid claque la porte cet été, soit à une saison de l’expiration de son contrat. Le PSG serait une option alors que Leonardo aimerait recruter un nouveau défenseur dans ce secteur de jeu depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea. Et il se pourrait bien que le PSG ait une longueur d’avance sur la concurrence pour Varane.

United et Chelsea perdraient espoir pour Varane !