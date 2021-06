Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid... Un joueur de Pochettino enflamme l'Espagne !

Publié le 29 juin 2021 à 16h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia pourrait quitter le club de la capitale cet été afin de gagner en temps de jeu. Et au vu de ses performances avec la Roja à l'Euro, le joueur de 29 ans pourrait faire son retour en Espagne chez l'une des meilleures équipes de LaLiga

Leonardo se donnerait corps et âme dans le recrutement en vue de la saison prochaine. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le membre de la direction du PSG aurait toujours des projets à réaliser. Néanmoins, il pourrait également se séparer de certains éléments de Mauricio Pochettino, comme Pablo Sarabia. Depuis l’arrivée du technicien argentin, le joueur de 29 ans a vu son temps de jeu être considérablement réduit. Ainsi, même s’il a un contrat qui le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2024, l’Espagnol serait annoncé sur le départ. Et Leonardo aurait tout prévu. Comme annoncé par la Gazzetta dello Sport , le Brésilien aurait un plan exclusivement basé sur les performances de Pablo Sarabia à l’Euro pour cet été. Auteur de bonnes prestations avec la Roja , le joueur a vu sa cote grimper et le directeur sportif parisien aimerait bien que cette dynamique se poursuive. D'autant plus qu'avec sa forme actuelle, l’ailier qui peut aussi jouer milieu offensif se serait attiré les convoitises des trois cadors de LaLiga.

Le Barça et le Real Madrid pourraient envisager Sarabia

Comme l’explique AS , le Real Madrid n’aurait pas l’intention de s’engager dans la course pour Pablo Sarabia pour le moment, la priorité offensive étant son coéquipier parisien Kylian Mbappé. Néanmoins, la piste menant à l’international tricolore s’avère très compliquée, Nasser Al-Khelaïfi n’ayant pas envie de se séparer de son joueur star cet été. D’autant plus que le coût du joueur est énorme comparé à ce que les Merengue pourraient dépenser pour Pablo Sarabia. Florentino Pérez pourrait donc, à terme, se positionner pour l’international espagnol si le dossier Kylian Mbappé devient trop complexe pour être conclu. Mais la Casa Blanca ne serait pas seule à pouvoir s’orienter vers Pablo Sarabia. En effet, le FC Barcelone chercherait toujours du renfort offensif malgré les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay. Pablo Sarabia pourrait donc être une bonne option pour Joan Laporta. Néanmoins, le club catalan ne devrait s’engager sur le dossier que sous certaines conditions. Au vu de la situation économique du Barça , il faudrait attendre que les Blaugrana fassent quelques ventes pour récupérer des fonds avant de se positionner, ou non, sur l’ailier du PSG. Mais outre ces deux géants espagnols, une autre formation pourrait intervenir.

Sarabia priorité offensive numéro une pour l’Atletico