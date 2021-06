Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour l'une de ses pistes ?

Publié le 29 juin 2021 à 14h10 par La rédaction

Cherchant une nouvelle doublure à Jordan Amavi suite au départ de Yuto Nagatomo, Pablo Longoria aurait placé le nom de Nuno Tavares sur sa liste. Néanmoins, le président de l'OM serait en très grand danger sur le dossier face à la concurrence d'Arsenal.

Pablo Longoria ne ménage pas ses efforts afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli cet été. Le président de l’OM serait sur plusieurs dossiers pour apporter des solutions au technicien argentin. Avec le départ de Yuto Nagatomo, l’Espagnol aimerait recruter une autre doublure pour Jordan Amavi en vue de la saison prochaine. Par conséquent, le nom de Nuno Tavares a été inscrit sur les tablettes du club phocéen. Le jeune portugais de 21 ans serait vu comme une bonne option au sein de la direction olympienne. Néanmoins, l’OM va devoir faire face à la grosse concurrence d’Arsenal sur le dossier. Le pensionnaire de Ligue 1 serait même en train de perdre la bataille pour le latéral gauche.

Accord trouvé entre Arsenal, Nuno Tavares et Benfica