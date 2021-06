Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste totalement inattendue à 20M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 11h15 par D.M.

A en croire la presse italienne, le PSG se serait renseigné sur la situation de Granit Xhaka, sous contrat jusqu'en 2023 avec Arsenal.

« Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Si on a la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). Ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » indiquait Nasser Al-Khelaifi au début du mois de juin. Et le président du PSG a tenu ses promesses. Le club parisien a déjà officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, et devrait annoncer dans les prochaines heures les transferts de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi. Mais le PSG n’a pas fini ses emplettes.

Le PSG intéressé par Granit Xhaka ?