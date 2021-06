Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un gros problème avec Sergio Ramos !

Publié le 30 juin 2021 à 10h15 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, le PSG aurait entamé des discussions avec Sergio Ramos, mais les discussions butent sur la durée du contrat.

Malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, Mauricio Pochettino aimerait attirer un nouveau défenseur central notamment pour le turnover. Et à en croire plusieurs médias, les dirigeants du PSG pourraient frapper fort en attirant Sergio Ramos. Agé de 35 ans, l’international espagnol n’a pas trouvé d'accord avec ses responsables pour prolonger son contrat au Real Madrid et est libre de rejoindre gratuitement l’équipe de son choix. Sergio Ramos donnerait sa priorité au PSG, mais aucun accord n’a, pour l’instant, été trouvé.

Sergio Ramos ne signera pas de contrat d'un an