Mercato - Barcelone : Entre le PSG et le Barça, Messi a définitivement tranché !

Publié le 30 juin 2021 à 9h00 par Th.B.

Annoncé pendant un long moment sur le départ et particulièrement du côté du PSG ou de Manchester City, Lionel Messi n’aurait pas la tête à une arrivée dans l’un de ces deux clubs alors que le FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied pour boucler au plus vite sa prolongation.

Alors que Lionel Messi sera officiellement libre de tout contrat à compter du mercredi 30 juin, le FC Barcelone ne lâcherait pas l’éponge en ce qui concerne sa prolongation et on se rapprocherait sérieusement d’un accord total. Journaliste pour Sky Sport , Fabrizio Romano a profité de son apparition sur le Qué Golazo Podcast lundi soir pour confirmer la tendance. Il ne s’agirait plus qu’une question de clauses. « On est à quelques jours de l’annonce officielle. Cette semaine, tout devrait être réglé. C’est l’intention de Barcelone et de Lionel Messi de communiquer l’annonce cette semaine. L’accord est presque bouclé, ça travaille sur les dernières clauses du contrat. Ce n’est plus qu’une question de clauses. Ce sera un contrat de deux ans. C’est confirmé à 100%. Lionel Messi a décidé de rester ». Et pour tuer tout suspense, le journaliste José Alvarez a fait un point sur les positions du PSG et de Manchester City sur le dossier Lionel Messi.

Pas de départ pour le PSG ou City pour Messi !