Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouveau message fort pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h45 par A.C.

Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Manuel Locatelli, un joueur très apprécié par le PSG.

Très performant avec Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli est en train de définitivement exploser à l’Euro, avec la Squadra Azzurra. Cela n’a pas échappé aux plus grands clubs du monde et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain. Après Georginio Wijnaldum, première recrue du PSG cet été, Leonardo semble déterminé à recruter un nouveau milieu de terrain et Locatelli a déclaré dans les colonnes de L’Équipe ne pas être insensible aux sirènes parisiennes. La Juventus semble toutefois tenir la corde, même si Il Corriere dello Sport a révélé qu’Arsenal et le Borussia Dortmund auraient déjà présenté des offres concrètes à Sassuolo.

« Nous allons continuer de parler avec la Juve, mais Arsenal... »