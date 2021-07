Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible annonce dans le feuilleton Jeremie Boga !

Publié le 1 juillet 2021 à 7h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jeremie Boga est suivi de près par plusieurs clubs européens, dont l'OL, l'OM, le LOSC et l'Atalanta. Malgré tout, Giovanni Carnevali, l'administrateur délégué de Sassuolo, ne voit pas son attaquant lui filer entre les doigts cet été.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo cette saison, Jeremie Boga a tapé dans l'œil de plusieurs clubs. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français est dans le viseur de l'OM, de l'OL, du LOSC et de l'Atalanta. Et alors que Jeremie Boga n'a plus qu'une année de contrat avec Sassuolo, Giovanni Carnevali ne s'inquiète pas pour autant. Comme l'administrateur délégué des Neroverdi l'a expliqué à TMW , il s'attend à ce que son numéro 7 poursuive son aventure au Mapei Stadium la saison prochaine.

«Je pense qu'il restera avec nous l'année prochaine aussi»