Mercato - PSG : Quand Paul Pogba est interrogé sur son avenir…

Publié le 1 juillet 2021 à 8h45 par T.M.

L’Euro étant désormais terminé pour la France, Paul Pogba va pouvoir se pencher sur les questions autour de son avenir. Toutefois, le joueur de Manchester United ne semble pas encore se soucier de cela.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est au centre des rumeurs à l’occasion de ce mercato estival. Alors que les Red Devils souhaitent retenir le milieu de terrain français, celui-ci pourrait avoir envie de changer d’air après des derniers mois compliqués dans le nord de l’Angleterre. Et Pogba ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants. Un retour à la Juventus serait ainsi encore et toujours d’actualité, mais dernièrement, c’est la piste menant au PSG qui a pris de l’ampleur alors que Mino Raiola, agent de Paul Pogba, aurait déjà discuté avec Nasser Al-Khelaïfi.

« Je l’attendais celle-là… »