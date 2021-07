Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle star va signer au PSG cet été ?

Publié le 1 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Déjà très actif en coulisses, le PSG pourrait frapper encore bien plus fort en attirant une grande star. Les noms de Paul Pogba ou encore de Cristiano Ronaldo circulent ces dernières heures, tout comme celui de Sergio Ramos. Mais quel sera le prochain grand nom du PSG ?

Depuis l'ouverture du mercato, Leonardo est très actif en coulisses. En effet, le PSG a réussi à attirer Georginio Wijnaldum, dont le contrat à Liverpool a pris fin tandis qu'un accord a été conclu avec Gianluigi Donnarumma qui débarquera après l'Euro. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a également trouvé un accord avec l'Inter pour le transfert d'Achraf Hakimi. Une information confirmée par Giuseppe Marotta. « La vente d'Achraf Hakimi est dans la phase finale. D'ici 24 heures, l'affaire devrait être conclue. Nous ne voulons plus vendre de joueurs. Quand Hakimi sera au PSG, nous respirerons un peu », a annoncé l'administrateur délégué de l'Inter alors que le club lombard va récupérer quasiment 65M€. Désormais, quel doit être le prochain gros coup du PSG ?

L'été de tous les records pour le PSG ?

En effet, plusieurs gros noms circulent du côté du PSG, à commencer par celui de Sergio Ramos. Le défenseur a annoncé son départ du Real Madrid et le club de la capitale serait en pole dans ce dossier. Mais ce n'est pas tout puisque Cristiano Ronaldo et Paul Pogba sont également suivis par le PSG, notamment grâce à la proximité des dirigeants parisiens avec Jorge Mendes et Mino Raiola, les agents des deux stars. Tant que Lionel Messi n'a pas prolongé au FC Barcelone, son arrivée est également possible. Enfin, en cas de départ de Kylian Mbappé, les pistes menant à Mohamed Salah et Harry Kane ont circulé ces dernières semaines. Cela annonce donc un gros mercato pour le PSG.



Selon vous, quel grand nom va signer au PSG ?