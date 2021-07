Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour Moise Kean !

Publié le 1 juillet 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait une nouvelle fois se faire prêter Moise Kean, les négociations avec Everton dans cette optique avanceraient dans le bon sens.

Arrivé en prêt en provenance d’Everton l’été dernier, Moise Kean a été l’une des satisfactions de cette saison en demi-teinte du PSG. À tel point que le club de la capitale aimerait réitérer l’expérience en l’accueillant de nouveau dans le cadre d’un prêt. Et maintenant que Rafael Benitez a été officiellement nommé entraîneur d’Everton, le dossier de l’international italien pourrait maintenant être en mesure d’accélérer, et ce dans un sens positif pour le PSG.

Moise Kean veut absolument rester au PSG !

En effet, à en croire les informations de Saber Desfarges, les négociations entre le PSG et Everton seraient en bonne voie dans l’optique d’un nouveau prêt de Moise Kean. Le journaliste français précise en outre que le joueur souhaite absolument rester à Paris et qu’il s’agit de sa seule et unique volonté pour cet été, conformément à ce que nous vous révélions sur le10sport.com. Reste maintenant à savoir à quel moment la négociation arrivera à son terme.