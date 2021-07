Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus fait une énorme annonce sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Régulièrement annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo fait l'objet de nombreuses discussions sur le marché. La star portugaise souhaiterait quitter la Juventus et le PSG serait sa destination la plus plausible. Mais les dirigeants turinois ont décidé de taper du poing sur la table.

Arrivé à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi sa mission qui consistait à placer la Vieille sur le toit de l'Europe. Mais force est de constater que c'est un échec puisque le club turinois a été éliminé deux fois en huitième de finale, contre l'OL et le FC Porto, et une fois en quart face à l'Ajax Amsterdam. Par conséquent, du haut de ses 36 ans, et alors que son contrat s'achève dans un an, le quintuple Ballon d'Or pourrait envisager un départ afin de relever un dernier défi d'envergure en Europe. Un départ qui ne déplairait pas à la Juventus qui pourrait récupérer une indemnité de transfert et surtout d'économiser le salaire stratosphérique du Portugais. D'autre part, Massimiliano Allegri, qui a fait son retour sur le banc de la Juve, ne semble pas particulièrement emballé à l'idée de conserver Cristiano Ronaldo puisqu'il souhaite faire de Paulo Dybala son leader offensif. Autant d'éléments qui ont relancé la rumeur d'une arrivée de CR7 au PSG cet été. Eliminé de l'Euro en huitième de finale avec le Portugal, Cristiano Ronaldo peut donc se concentrer plus sereinement sur son avenir.

Le départ de Ronaldo n'est pas envisagé par la Juve