Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste XXL en moins pour Griezmann…

Publié le 1 juillet 2021 à 18h50 par La rédaction

Après deux saisons plutôt compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait rejoindre un nouveau gros club européen cet été. Mais l’une des possibilités vient de se refermer pour cet été.

18 buts et 11 passes décisives en 49 matchs. Si le bilan n’est pas indigne, il apparaît néanmoins décevant pour un joueur de la qualité d’Antoine Griezmann. La situation de l’attaquant français reste délicate. Griezmann ne semble pas avoir trouvé sa place dans le système barcelonais, aux côtés de Messi, Fati ou Dembélé. De plus, l’arrivée de Depay est une nouvelle pierre dans le jardin du numéro 7, leur profil pouvant se confondre. Alors, le mercato peut offrir une possibilité au natif de Mâcon, rares sont les clubs capables de répondre aux exigences du FC Barcelone. Manchester United pouvait être de ceux-là. Problème, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur un autre attaquant.

Sancho, le gros coup de l’été mancunien

C’est quasiment officiel depuis ce jeudi matin, Manchester United va recruter le grand espoir anglais de Dortmund, Jadon Sancho, pour environ 85M€. Deuxième plus gros transfert de l’histoire du club mancunien, le joueur de 21 ans peut évoluer sur l’aile droite mais également à gauche voire en meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Rapide, explosif et technique, ses capacités ont sauté aux yeux des dirigeants de MU. Le club anglais privilégie ce profil, plus jeune, à celui d’Antoine Griezmann, qui peut évoluer aux mêmes postes. Pour espérer se relancer, le Français devra donc regarder vers d’autres clubs… ou rester au Barça.