Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta se fait refroidir pour cet énorme coup !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Sur les traces de Lautaro Martinez depuis un moment, Barcelone va devoir dire adieu à cette piste. Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’Inter Milan, a déclaré que le champion d’Italie avait entamé des discussions pour prolonger l’Argentin.

En ayant recruté Memphis Depay et Sergio Aguero, Barcelone s’est déjà bien renforcé en attaque. Surtout que la prolongation de contrat de Lionel Messi serait en très bonne voie. Avec Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann en plus, la ligne offensive du Barça aura fière allure. Mais visiblement, Joan Laporta ne souhaiterait pas s’arrêter en si bon chemin. Depuis plus d’un an, la piste Lautaro Martinez revient régulièrement en Catalogne.

«Nous voulons garder Lautaro et nous avons ouvert des pourparlers pour prolonger son contrat»