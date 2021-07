Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un scénario catastrophe pour Paul Pogba et Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 juillet 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors que le PSG travaillerait sur les dossiers Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, Manchester United et la Juventus seraient susceptibles de boucler un échange XXL entre les deux joueurs.

Le PSG compterait rêver plus grand cet été. Et comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a récemment fait savoir, le club de la capitale devrait être bien présent sur le marché des transferts. À ce jour, seul Georginio Wijnaldum a débarqué chez le vice-champion de France. Cependant, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma devraient le suivre, en attendant Sergio Ramos, Paul Pogba ou encore Cristiano Ronaldo ? Foot Mercato a révélé mercredi que l’axe Leonardo/Mino Raiola chaufferait et notamment au sujet du transfert de Pogba qui est sous contrat à Manchester United, à l’instar de Cristiano Ronaldo à la Juventus, qui est lui représenté par Jorge Mendes. Cependant, le champion du monde et le champion d’Europe pourraient se croiser entre Manchester et Turin.

Un échange XXL entre la Juventus et Manchester pour Ronaldo et Pogba ?