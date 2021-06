Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Pogba, Ramos... Le Qatar prépare un été de folie !

Publié le 30 juin 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Déjà très bien entamé, le recrutement du PSG pourrait prendre encore une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Le Qatar semble avoir la volonté de frapper très fort dans les prochaines semaines en attirant au moins une grande star.

Après une saison en demi-teinte marquée par une demi-finale de Ligue des Champions, mais surtout par la perte du titre en Ligue 1, le PSG compte bien redresser la barre dans une année charnière pour le Qatar qui organisera la Coupe du monde à la fin de l'année 2022. Par conséquent, QSI voudra frapper fort sur le marché afin de renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino et mettre toutes ses chances de son côté pour remporter la Ligue des Champions. Dans cette optique, Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool tandis que Gianluigi Donnarumma devrait suivre, lui aussi en fin de contrat. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le premier gros transfert de l'été sera celui d'Achraf Hakimi pour lequel le PSG va débourser 65M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus. Et c'est loin d'être terminé. En effet, contrairement aux apparences, le contexte est favorable au club de la capitale compte tenu du fait que le fair-play financier a été assoupli et dans le même temps, la plupart des grands clubs européens est contraint de s'infliger une cure d'austérité. Mais avec la puissance du Qatar, le PSG compte frapper encore plus fort.

C'est bien parti pour Ramos

Le premier coup de tonnerre sur le marché pour venir de Sergio Ramos. Libre de tout contrat, le défenseur espagnol va quitter le Real Madrid et le PSG fait partie des clubs en course pour le récupérer. L'Equipe révèle en effet que Leonardo s'est lancé dans ce dossier afin d'offrir une vraie concurrence à Marquinhos et Presnel Kimpembe. Pour le moment, il existe toujours un désaccord sur la durée du contrat puisque le PSG lui proposerait un bail d'une saison plus une en option alors que Sergio Ramos souhaite s'engager pour deux ans. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas prolongé au Real Madrid. Les discussions se poursuivent donc entre le PSG et le défenseur espagnol, mais comme l'a révélé Sky Sport , le club de la capitale est toutefois bel et bien en pole position dans ce dossier.

Ronaldo pour finir en beauté ?

Sergio Ramos pourrait donc bien être la première star de l'été à rejoindre le PSG. Mais probablement pas la dernière. Et pour cause, le club de la capitale pourrait bien réunir le défenseur espagnol et Cristiano Ronaldo sous le même maillot, comme ce fût le cas au Real Madrid. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un départ du quintuple Ballon d'Or de la Juventus et tout à fait possible. Trois ans après son arrivée, le Portugais voudrait réaliser un nouveau défi alors que son contrat s'achève dans un an. Et selon les informations de Foot Mercato , la perspective d'évoluer au PSG lui plairait tout particulièrement. Et cela tombe bien puisque l'intérêt serait réciproque. Jorge Mendes et Leonardo entretiennent d'excellentes relations, ce qui pourrait faciliter cette opération.

L'axe Raiola/Leonardo en feu