Mercato - PSG : L’arrivée d’une grande star à Paris se confirme !

Publié le 1 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il va quitter le Real Madrid cet été, Sergio Ramos semble aujourd'hui plus proche de rejoindre le PSG qu'un autre club.

C'est désormais une certitude, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid cet été. 16 ans après son arrivée au sein du club merengue, le défenseur espagnol a décidé de ne pas prolonger son contrat qui s'est achevé le 30 juin. Par conséquent, l'ancien Sévillan cherche un nouveau club et rares sont les formations en mesure de s'offrir l'Espagnol dont le salaire reste important. Et visiblement, le PSG semble en pole position.

Le PSG idéalement placé pour Sergio Ramos ?