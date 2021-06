Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour le transfert de Paul Pogba !

Publié le 30 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Fortement intéressé par le profil de Paul Pogba, le PSG suivrait sa situation du côté de Manchester United qui ferait pour sa part le maximum pour le conserver cet été.

Outre Georginio Wijnaldum, le PSG semblerait s’être mis en quête d’un deuxième milieu de terrain sur le marché des transferts. Plusieurs options seraient étudiés actuellement, dont les pistes menant à Eduardo Camavinga et Paul Pogba. En ce qui concerne la star de Manchester United, il aurait été récemment question de sa situation à l’occasion d’une entrevue entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola d’après RMC Sport. Foot Mercato a pour sa part confirmé la tendance en expliquant ce mercredi que le PSG aimerait frapper fort sur le marché cet été et garderait un oeil avisé sur les dossiers Cristiano Ronaldo et Pogba. Cependant, il serait très délicat de convaincre Manchester United de lui céder Paul Pogba dans les prochaines semaines, où son contrat court jusqu’en juin 2022.

« Manchester ne négocie ni avec le Real Madrid ni avec un autre club pour Pogba »