Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un ultime rebondissement pour Messi ? La réponse !

Publié le 30 juin 2021 à 19h00 par Th.B.

Bien qu’il sera dans quelques heures libre de s’engager avec le club de son choix, Lionel Messi ne devrait pas pour autant quitter le FC Barcelone avec qui il se serait déjà mis d’accord pour un contrat spécial de cinq saisons. Explications.

Le FC Barcelone va voir Lionel Messi être libre de tout contrat dès le jeudi 1er juillet, son engagement prenant fin ce mercredi 30 juin. Et ce sera une première depuis 2000 et son arrivée à La Masia du FC Barcelone. De quoi faire trembler la direction du Barça présidée par Joan Laporta depuis le 7 mars dernier ? Pas vraiment. Certes le PSG ou Manchester City, deux clubs concrètement intéressés par le profil de Lionel Messi pourraient alors lancer une offensive pour qu’il débarque dans l’une de ces deux équipes. Néanmoins, il ne faudrait pas trop compter là-dessus à en croire la presse catalane.

Un accord pour un contrat de cinq ans déjà trouvé