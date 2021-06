Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans ce dossier à 20M€ ?

Publié le 30 juin 2021 à 20h15 par D.M.

Le PSG se serait renseigné sur la situation de Granit Xhaka, tout comme la Juventus. Mais le joueur d'Arsenal donnerait sa priorité à l'AS Roma.

Le PSG va profiter de ce mercato estival pour renforcer plusieurs secteurs et notamment l’entrejeu. Le club parisien a déjà mis la main sur Georginio Wijnaldum, libre après son départ de Liverpool et pourrait recruter un autre milieu de terrain. Selon les informations d ’Il Romanista , le PSG pourrait, une nouvelle fois, trouver son bonheur en Premier League. Leonardo se serait renseigné sur la situation de Granit Xhaka, sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal et performant sous les couleurs suisses durant cet Euro. Mais le club de la capitale serait totalement distancé dans ce dossier.

L'AS Roma en pole dans le dossier Xhaka