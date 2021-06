Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Mandanda enfin trouvé ?

Publié le 30 juin 2021 à 14h00 par D.M.

L'OM serait tout proche d'un accord avec l'AS Roma pour le prêt payant de Pau Lopez. Le portier espagnol pourrait venir à Marseille pour concurrencer Steve Mandanda, 36 ans.

Actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria entend bien renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin aurait d’ailleurs demandé à son président de recruter un gardien, capable de concurrencer Steve Mandanda, 36 ans. Passé par la Juventus, le dirigeant de l’OM pourrait bien piocher en Serie A pour renforcer le groupe marseillais. Longoria aurait jeté son dévolu sur Pau Lopez, âgé de 26 ans et sous contrat avec l’AS Roma. Et les négociations iraient bon train entre les deux parties.

Pau Lopez en approche à l'OM ?