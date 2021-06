Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour cet attaquant de José Mourinho ?

Publié le 29 juin 2021 à 11h10 par T.M.

Outre Pau Lopez, l’OM penserait également à Cengiz Under du côté de l’AS Rome. Mais pour ce qui est de l’arrivée de l’ailier turc, cela ne serait forcément si bien engagé.

Le bonheur de l’OM se trouve-t-il du côté de l’AS Rome et de l’effectif de José Mourinho ? Scrutant partout pour offrir de nouvelles solutions à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria pourrait bien aller piocher au sein du club de la Louve. En effet, ces derniers jours, il a été question d’un vif intérêt pour Pau Lopez, portier espagnol de 26 ans, et Cengiz Under, ailier turc de 23 ans. Et alors que cela semble plutôt bien engagé pour le successeur annoncé de Steve Mandanda, cela pourrait être une autre histoire pour l’attaquant de José Mourinho.

C’est compliqué pour Under ?