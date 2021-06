Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria frappe fort avec le «Messi turc» !

Publié le 29 juin 2021 à 4h15 par A.M.

En attirant sous la forme de prêt Cengiz Under pour remplacer Florian Thauvin, l'OM semble réaliser un très joli coup.

L'OM semble avoir trouvé le successeur de Florian Thauvin qui s'est engagé libre avec les Tigres de Monterrey. En effet, selon les informations de Sky Italia , Pablo Longoria est proche de trouver un accord avec l'AS Roma pour le prêt avec option d'achat, estimée à 15M€, de Cengiz Under, qui revient déjà d'un prêt à Leicester. Et selon Rabal, spécialiste de la Roma et animateur de la chaîne Youtube du même nom dédiée à l'actu de la Louve, l'OM pourrait bien réaliser une belle affaire.

L'arrivée de Cengiz Under est validée