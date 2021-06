Mercato - OM : Longoria attend un ultime signal de Mourinho !

Foot - Mercato - OM

Pour pallier le départ de Florian Thauvin vers les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria voudrait miser sur Cengiz Under. Alors qu'il serait proche de boucler un prêt avec option d'achat de 15M€ pour l'attaquant de l'AS Rome, le président de l'OM n'attendrait plus que le feu vert de José Mourinho.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin va rejoindre les Tigres de Monterrey. Orphelin de son ailier droit français, Pablo Longoria aurait déjà déniché son successeur, et il s'agirait de Cengiz Under. Indésirable à l'AS Rome, l'attaquant turc serait en instance de départ. L'occasion rêvée pour le président de l'OM, qui serait proche de boucler un prêt avec une option d'achat de 15M€ pour Cengiz Under. Mais avant de pouvoir l'accueillir, Pablo Longoria aurait besoin de l'aval de José Mourinho.

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, l'OM voudrait bel et bien s'offrir les services de Cengiz Under sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 15M€. Toutefois, l'affaire ne serait pas encore finalisée pour une raison simple. Pablo Longoria, le président de l'OM, attendrait encore le feu vert de José Mourinho.

