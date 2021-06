Foot - Mercato - OM

Mercato : OM, Barcelone... Pablo Longoria est déjà fixé pour Umtiti !

Publié le 30 juin 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone voudrait se séparer de Samuel Umtiti lors de ce mercato estival et serait en discussions avec plusieurs clubs de Ligue 1 comme l'OM ou l'OL. Mais le défenseur central ne voudrait pas entendre parler de départ.

Malgré quelques difficultés financière, l’OM compte bien se montrer actif lors de ce mercato estival. Pablo Longoria a déjà bouclé les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, mais pourrait accueillir onze recrues comme il l’avait confié lors d’une rencontre avec des supporters olympiens. Le dirigeant scruterait notamment le marché afin de dénicher un défenseur central capable de prendre la succession de Duje Caleta-Car, qui ne sera pas retenu en cas de grosse offre et annoncé dans le viseur de plusieurs formations de Premier League. Selon les dernières informations d’ ESPN Brazil, le club marseillais discuterait avec Santos pour le transfert de Luan Peres, âgé de 26 ans. Mais comme à son habitude, Longoria a activé plusieurs pistes et négocierait notamment le prêt de Samuel Umtiti. Le défenseur français n’est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Barré par la concurrence et handicapé par de nombreuses blessures ces derniers mois, le champion du monde 2018 pourrait quitter la Catalogne lors de ce mercato estival afin de retrouver du temps de jeu et se relacer. C’est en tout cas le souhait de Joan Laporta, qui discuterait avec plusieurs équipes françaises. Konrad de la Fuente pourrait ne pas être le seul joueur passé par le FC Barcelone à rejoindre les rangs de l’OM.

Le Barça discuterait avec l'OM et l'OL

Président du club, Pablo Longoria est passé à l’action dans ce dossier Umtiti et a entamé des contacts avec les responsables espagnols. Des sources proches du FC Barcelone ont indiqué à Mundo Deportivo que le club culé négociait avec plusieurs équipes de Ligue 1. Selon le média espagnol, la formation blaugrana discuterait bien avec l’OM, mais aussi avec l’OL, club formateur de Samuel Umtiti. Le FC Barcelone voudrait boucler un prêt et continuerait de discuter avec ces deux formations, même si ni l’OM, ni l’entourage du joueur n’ont confirmé les négociations à L’Equipe . Agé de 27 ans, le défenseur central pourrait donc se relancer en France, mais est-il prêt à faire son grand retour dans l’hexagone ? Rien n’est moins sûr.

Samuel Umtiti ne voudrait pas partir