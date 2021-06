Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tient sa vengeance contre le PSG !

Publié le 30 juin 2021 à 17h45 par La rédaction

Si le PSG ne chôme pas dans le sens des arrivées, un premier départ devrait intervenir. Kays Ruiz-Atil, qui a refusé l’offre de prolongation de Paris, serait sur le point de s’engager avec Barcelone, son ancien club.

Sur ce début de mercato, Leonardo est sur tous les fronts. Le directeur sportif parisien a chipé Georginio Wijnaldum au Barça et n’attend que l’officialisation de Gianluigi Donnarumma. Et comme révélé par Le 10 Sport, le PSG va aussi s’offrir Achraf Hakimi pour une somme avoisinant les 65M€ (dont 5M de bonus). A présent, Paris va devoir dégraisser. Et cela devrait commencer avec un tout jeune joueur…

Un retour aux sources pour Kays Ruiz-Atil