Mercato - Barcelone : Jordi Alba a fait passer un message clair à Laporta !

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2024, Jordi Alba aurait fait clairement savoir à sa direction qu'il comptait honorer son contrat. Alors qu'il espérerait même prendre sa retraite au Barça, le latéral gauche espagnol ne voudrait pas entendre parler d'un départ vers un autre club, même si l'Inter se montrerait pressant pour le recruter.

Alors qu'il dispose d'un contrat XXL, Jordi Alba serait dans le doute quant à son avenir. En effet, le FC Barcelone pourrait décider de pousser vers la sortie son arrière gauche s'il refusait de revoir ses émoluments à la baisse pour les prochaines saisons. Conscient de la situation, l'Inter serait en embuscade, prêt à profiter de l'aubaine en cas de brèche pour Jordi Alba. Toutefois, l'international espagnol refuserait catégoriquement de quitter le FC Barcelone.

Jordi Alba veut finir sa carrière au Barça