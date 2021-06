Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jordi Alba a les idées claires pour son avenir !

Publié le 28 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis quelques temps, Jordi Alba n'aurait pas l'intention de quitter le FC Barcelone. Ayant un contrat jusqu'en juin 2024, le latéral gauche se sentirait bien en Catalogne, où il a un projet de vie avec sa famille qu'il compte bien tenir.

Après avoir déjà enregistré quatre recrues, Joan Laporta pourrait bien voir quelques joueurs partir lors du prochain mercato estival. Certains ne sont plus désirés tant que ça par Ronald Koeman au vu de la saison mitigée du FC Barcelone. Jordi Alba en fait partie. Le latéral gauche de 32 ans n’a pas grandement convaincu le technicien néerlandais. De ce fait, l’Espagnol a été annoncé sur le départ, d’autant plus que Joan Laporta aurait déjà trouvé son successeur en fixant sa priorité sur José Gayà. Néanmoins, Jordi Alba aurait les idées bien claires pour son avenir.

Jordi Alba ne veut pas partir de Barcelone