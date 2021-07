Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un «énorme pari» sur le marché !

Publié le 1 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

En quête d'un défenseur d'expérience, l'OM souhaiterait récupérer le prêt de Samuel Umtiti. Un pari très risqué.

Parmi les priorités de l'OM cet été, Jorge Sampaoli souhaite attirer plusieurs défenseurs centraux compte tenu du fait que Duje Caleta-Car devrait être vendu tandis que l'incertitude règne concernant le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Le technicien argentin veut notamment un axial expérimenté capable d'assumer le rôle de patron de l'arrière-garde marseillaise. Dans cette optique, un prêt de Samuel Umtiti serait envisagé. Mais d'après la spécialiste du Barça pour Furialiga.fr , Tracy Rodrigo, c'est un pari risqué.

«Ce serait un énorme pari, avec un joueur au niveau physique incertain»