Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination de Braithwaite déjà connue ?

Publié le 30 juin 2021 à 21h30 par A.D.

Alors que Memphis Depay et Sergio Agüero rejoingnent les rangs du FC Barcelone, Joan Laporta voudrait à tout prix se débarrasser de Martin Braithwaite cet été. Alors qu'il serait tombé sous le charme du buteur danois, José Bordalás, le coach de Valence, serait prêt à profiter de l'aubaine.

En fin de contrat avec l'OL et Manchester City ce mercredi, Memphis Depay et Sergio Agüero se sont engagés librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Dans cette optique, Joan Laporta aurait décidé de faire du ménage dans son attaque et de se débarrasser de Martin Braithwaite. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Barça, le buteur danois pourrait s'envoler vers Valence lors du prochain mercato estival.

Martin Braithwaite, la priorité de Valence ?