Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a encore du pain sur la planche pour la prolongation de Messi !

Publié le 30 juin 2021 à 19h30 par Th.B.

Bien que la presse se soit montrée unanime ces derniers temps en ce qui concerne la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone devrait régler des « points déterminants » avant de pouvoir boucler cette opération…

Le FC Barcelone va connaître un sentiment qu’il n’a jamais éprouvé depuis l’entrée de Lionel Messi à La Masia en 2000. En effet, après plus de 20 ans passés au club blaugrana, le capitaine de l’équipe première du Barça sera libre de tout contrat à partir de minuit, ce jeudi. De quoi perturber le FC Barcelone ? Pas vraiment. Ces dernières semaines, Joan Laporta semble avoir fait des pieds et des mains auprès du clan Lionel Messi pour que l’Argentin accepte de rester au FC Barcelone bien qu’il ait cultivé le désir de s’en aller en août dernier. Et alors que Manchester City et le PSG se seraient montrés très emballés par l’idée de recruter Messi libre de tout contrat cet été, le PSG ayant même formulé une offre de contrat de deux ans avec une troisième en option selon Marcelo Bechler, les possibilités parisienne et mancunienne ne seraient plus d’actualité et plus dans un coin de la tête du principal intéressé selon le journaliste d’ El Chiringuito José Alvarez. En outre, le nouveau contrat de Lionel Messi au FC Barcelone serait déjà quasiment convenu.

Dernière ligne droite pour la prolongation de Messi ?

Ce mercredi, Catalunya Radio a confié que bien que cette situation soit inédite pour le FC Barcelone, le club culé ne serait pas pour autant inquiet ni dépassé par la situation. La cause ? Un accord pour un contrat spécial de cinq saisons aurait déjà été trouvé entre le clan Messi et le FC Barcelone, à savoir deux années en tant que joueur du Barça et les trois restantes pour qu’il officie en tant qu’ambassadeur culé aux États-Unis. Et Fabrizio Romano a confirmé la tendance à l’occasion de l’enregistrement de son Here We Go Podcast ce mercredi. « Barcelone estime totalement avoir la situation de Lionel Messi sous contrôle. Ils savent que Messi veut prolonger, il y a un accord de principe avec Leo Messi. Ce n’est plus qu’une question de petites clauses sur lesquelles les deux parties travaillent depuis des jours. Et tout sera annoncé bientôt, le nouveau contrat est bientôt prêt » . Mais qu’en est-il vraiment ?

Finalement, il ne resterait plus que quelques détails pour le contrat de Messi !