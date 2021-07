Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avance à grands pas dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 1 juillet 2021 à 14h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain négocierait actuellement avec la Lazio pour Joaquin Correa, attaquant polyvalent argentin dont le contrat court jusqu’en 2024.

La Serie A va fournir plusieurs recrues au Paris Saint-Germain. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Leonardo a trouvé un accord avec l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi, qui pourrait être suivi par Gianluigi Donnarumma du Milan AC. Le PSG ne devrait toutefois pas s’arrêter là, puisque Leonardo travaillerait également sur le recrutement de Joaquin Correa de la Lazio, qui pourrait donc devenir le nouveau numéro 9 de Mauricio Pochettino.

Correa se rapproche du PSG