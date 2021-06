Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour cette piste à 45M€ ?

Publié le 30 juin 2021 à 20h45 par A.C.

Très performant avec la Lazio ces dernières années, Joaquin Correa aurait tapé dans l'œil de Leonardo du côté du Paris Saint-Germain.

Alors que l’on ne connait toujours pas l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement un an, le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer l’attaque de Mauricio Pochettino. Ainsi, Leonardo aurait activé une nouvelle piste en Serie A, qui mènerait à Joaquin Correa. Ancien de la Sampdoria et du FC Séville, l’attaquant de 26 ans était l’un des piliers du dispositif de Simone Inzaghi à la Lazio. Son entraineur désormais parti, il songerait à un possible départ et Leonardo serait déjà passé à l’action pour l’attirer au PSG.

Ça bloque entre la Lazio et le PSG pour Correa