Mercato - PSG : Klopp, Al-Khelaïfi… Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Mbappé !

Déterminé à la fois à conserver Kylian Mbappé et à prolonger son contrat, le PSG travaillerait d’arrache pied sur ce dossier dans lequel Nasser Al-Khelaïfi s’impliquerait corps et âme. En parallèle, le Real Madrid resterait en embuscade et les intentions de Liverpool sont révélées !

Alors que l’Euro s’est brusquement terminé en 1/8èmes de finale pour l’Équipe de France pourtant vice-championne d’Europe et championne du monde, les hommes de Didier Deschamps ont pu retrouver leur quotidien dans la foulée de la défaite face à la Suisse lundi soir à Bucarest. À présent, les stars des Bleus vont pouvoir pour certaines, se concentrer sur leurs avenirs respectifs en club. Et c’est sans aucune surprise le cas de Kylian Mbappé. Pour rappel, le contrat de l’attaquant du PSG court jusqu’en juin 2022 et à ce jour, rien ne laisse entendre que le numéro 7 du Paris Saint-Germain prolongera son aventure comme l’a fait son compère d’attaque Neymar au courant du mois de mai. Comme il en a été question ces derniers mois, Kylian Mbappé ferait passer le sportif avant le financier pour accepter de rallonger son expérience parisienne. Cependant, les discussions traînent entre le clan Mbappé et la direction sportive menée par Leonardo. De quoi pousser le PSG à changer son fusil d’épaule.

Nasser Al-Khelaïfi passe à l’offensive pour Kylian Mbappé !

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe a révélé ce mercredi que Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main au sujet du dossier Kylian Mbappé alors que Leonardo était à la baguette jusqu’ici. L’entourage de Kylian Mbappé s’entendrait parfaitement avec le président du PSG, ce qui pourrait être un plus. Une source proche des discussions a même souligné ce changement. « Nasser s'entend bien avec la famille et ce depuis la signature de Kylian en 2017. Il y a un vrai respect entre eux ». Invité à s’exprimer sur l’opération Kylian Mbappé au cours de l’enregistrement du dernier Here We Go Podcast ce mercredi, Fabrizio Romano a confirmé le changement de stratégie du PSG dans sa quête de la signature de Kylian Mbappé concernant son nouveau contrat. « Pour Mbappé, c’est toujours la même situation. Nasser Al-Khelaïfi est directement impliqué dans les négociations pour son nouveau contrat. Il fait le forcing pour le contrat de Mbappé. Le Paris Saint-Germain essaie encore et toujours de convaincre Kylian Mbappé ». Cependant, afin de « convaincre » Kylian Mbappé, le PSG devra se montrer considérablement ingénieux, d’autant plus que les demandes du joueur semblent importantes et que le Real Madrid resterait en embuscade.

Mbappé demande plus, le Real Madrid en embuscade, la fake news Liverpool !