Mercato - Officiel : Everton annonce le successeur d'Ancelotti

Foot - Mercato

Après plusieurs semaines d'attente, Everton a décidé de nommer Rafael Benitez pour succéder à Carlo Ancelotti.

Avec Tottenham, c'était l'un des derniers bancs libres dans les grands championnats européens. Mais ce n'est plus le cas. En effet, Everton vient d'annoncer le nom de son nouvel entraîneur, il s'agit de Rafael Benitez. Pris de court par le départ de Carlo Ancelotti qui a rejoint le Real Madrid le 1er juin, les Toffees ont donc arrêté leur choix sur le technicien espagnol qui est notamment passé durant six saisons sur le banc de Liverpool, le grand rival d'Everton.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.