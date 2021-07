Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu’il doit faire pour Pogba !

Publié le 1 juillet 2021 à 11h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble prêt à frapper un très gros coup avec Paul Pogba, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec Manchester United.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Les chances de le voir poursuivre à Manchester United sont de plus en plus minces. Mino Raiola s’est en effet mis à dos les dirigeants et l’entraineur Ole Gunnar Solskjær, alors que Pogba ne semble pas du tout décidé à prolonger. Ainsi, un départ est de plus en plus probable, avec trois pistes claires qui se dessinent. Pogba peut en effet retrouver son ancien club de la Juventus, où vient de revenir un Massimiliano Allegri qui a beaucoup compté dans sa carrière. Le Français n’a toutefois pas oublié le Real Madrid, même avec le départ de Zinedine Zidane.

Pogba, c'est minimum 70M€